Après Alec Burks, les New York Knicks recrutent un nouvel élément pour leur backcourt.

Austin Rivers rejoint les New York Knicks. L’info a été dévoilée par Adrian Wojnarowski.

D’après lui, la franchise et l’ancien remplaçant sont tombés d’accord sur un contrat d’une durée d’un an. Le montant n’a pas encore été révélé.

One year deal for Rivers, per source. https://t.co/mfOQ2XZYCH — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

L’an passé, il tournait à 8,8 pts et 1,7 passes aux Houston Rockets, dans un rôle de 6ème homme. Ce n’est donc pas une star que les New York Knicks ont signé mais c’est un très solide joueur qui peut scorer quand on lui en donne l’opportunité.

Il tournait l’année dernière à plus de 35% à longue distance. Surtout il a déjà montré aux Los Angeles Clippers ses aptitudes offensives. L’année où il a joué plus de 30 minutes par match, il a tourné à 15,1 points dans une équipe qui comptait Blake Griffin, Lou Williams, Tobias Harris ou encore Danilo Gallinari. C’était il y a tout juste trois ans.

Pour une équipe qui n’attire pas encore les stars et qui veut tenter de construire une culture forte afin d’être plus séduisante dans les intersaisons à venir, ce type de choix n’est pas inintéressant. Avec lui, Thibodeau sait à quoi s’attendre. Pas un joueur qui explosera cette année, mais un solide contributeur qui ne coutera pas trop cher cette saison et qui ne fait pas perdre de flexibilité financière à la franchise pour l’été prochain.

