La NBA a été fortement touchée par l’épidémie de COVID-19. Ses pertes sont non-négligeables. Et ça va affecter les saisons à venir. Notamment la Free Agency, qui devrait ouvrir ses portes d’ici quelques semaines. En effet, étant donné que le Salary Cap est directement indexé sur les revenus de la ligue, celui-ci va baisser par rapport aux estimations faites l’an dernier.

Prévu autour des 115 millions, il est maintenant attendu à 109 millions. Et encore, il serait susceptible de baisser mais les franchises ont reçu l’assurance qu’il ne descendrait pas sous cette somme, selon les informations rapportées par ESPN.

En effet, s’il venait à chuter encore, la plupart des équipes ne pourraient tout simplement… pas recruter. Sans prolonger ou signer aucun joueur, déjà 13 franchises seront de toute façon au-dessus du Cap au moment de débuter la FA. Compliqué.

Au final, les Atlanta Hawks, les Detroit Pistons, les Charlotte Hornets ou les New York Knicks semblent être les seuls en mesure de dépenser des millions de dollars sur le marché cet hiver. Le Miami Heat a aussi de la marge, mais essentiellement pour conserver ses joueurs libres (Goran Dragic, Jae Crowder, etc.)

La plupart des autres organisations sont déjà dans le rouge et elles chercheront sans doute à limiter les coûts ou se débarrasser de leurs contrats les plus lourds. Les Hawks et les Hornets peuvent en prendre mais il faudra les gâter en picks et en assets.

En revanche, ces équipes aux finances délicates militent déjà auprès des responsables NBA pour que le seuil de la Luxury Tax soit remonté à la valeur estimée avant le coronavirus. Il était alors annoncé à 139 millions, contre 132 aujourd’hui. Ces 7 millions font une énorme différence.

One thing that is unanimous is that teams are lobbying for the tax level to come in at $139M and apron at $145M.

If the tax stays flat at $132.7M, FA and the trade market essentially will become frozen.

A flat tax would only benefit the teams with cap space.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) October 26, 2020