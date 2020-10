Deux joueurs du Miami Heat devraient changer bientôt d’équipe

Le Miami Heat veut prouver l’an prochain que sa qualification pour les finales NBA n’était pas juste un « one shot » et que la franchise floridienne entend bien s’installer dans la durée aux sommets de la Conférence Est. Pour ça, les dirigeants comptent conserver le même effectif. Enfin, plus ou moins. Deux joueurs free agents ne sont pas sûrs d’être conservés : Derrick Jones Jr et Meyers Leonard. Le boss Pat Riley s’est exprimé à propos de leur situation.

« J’adore ces deux gars. Je pense que je n’ai jamais été au côté d’un gars aussi enthousiaste et sincère que Meyers. En plus, c’est un excellent joueur. Il est grand, costaud, il met des trois-points et c’est lui qui pose les meilleurs écrans en NBA. »

Malgré les compliments, le Président du Heat sait bien que l’ailier athlétique et l’intérieur fuyant ont perdu leur place dans la rotation au cours des derniers playoffs. Ils ne sont pas indispensables.

« Ce qui a changé pour Derrick, c’est l’arrivée d’Andre [Iguodala] et de Jae [Crowder] à la moitié de la saison. Je me sens mal pour lui. Vraiment. Et je me sens mal pour Meyers. »

Riley laisse tout de même la porte ouverte à un retour. Mais on sait bien à quelle condition. Ne pas réclamer trop d’argent. En effet, le Heat espère bien signer Giannis Antetokounmpo en 2021 et le front office vont conserver le plus de marge possible sous le Cap – surtout que celui-ci devrait baisser drastiquement (3 à 12 millions de moins que le premier montant estimé) et donc rendre délicat le recrutement des franchises.

Derrick Jones Jr compilait plus de 8 points et presque 4 rebonds cette saison. Il trouvera sûrement une place au sein d’une autre rotation. Titulaire pendant une partie de la saison à Miami, Meyers Leonard devrait lui aussi intéresser quelques équipes de par son profil.