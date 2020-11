Depuis le début de cette Free Agency, les Los Angeles Clippers ont enchaîné les coups durs. Les départs de Montrezl Harrell, surtout pour les Lakers, et de JaMychal Green, pour les Denver Nuggets, ont représenté deux mauvaises nouvelles. Mais les Californiens viennent, enfin, de s'activer pour se renforcer.

D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les Clippers ont scellé l'arrivée de Serge Ibaka ! Particulièrement courtisé sur cette Free Agency, l'intérieur a trouvé un accord à 19 millions de dollars de deux ans. Il s'agit donc de la "mid-level exception" avec une "player option" pour la seconde année. Exactement le même deal qu'Harrell aux Lakers.

Ibaka is signing a two-year deal with the Clippers, with a player option in second season, sources said. https://t.co/X7aoU8SF6i — Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020

Sur ce dossier, les Clippers ont donc remporté une belle bataille. On le sait, les Brooklyn Nets se montraient très intéressés par les services d'Ibaka. Et surtout, les Raptors souhaitaient le conserver et lui ont visiblement proposé un contrat avec un salaire plus important.

Mais de son côté, Serge Ibaka a été séduit par la possibilité de jouer le titre avec les Clippers. Le tout en récupérant un joli chèque. Pour rappel, l'an dernier, il tournait ainsi à 15,4 points, 8,2 rebonds et 1,4 passe décisive de moyenne.

