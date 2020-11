Les Bucks se renforcent avec deux joueurs sous-estimés, bon travail !

Les Milwaukee Bucks ont raté Bogdan Bogdanovic. Ils ont aussi mal négocié les arrivées conjointes de DJ Augustin et Pat Connaughton (avec, en conséquence, un deal plus couteux finalement offert à ce dernier). Mais, tout compte fait, leur recrutement est plutôt séduisant une fois mis bout à bout.

Le Grand LIVE de la Free Agency NBA équipe par équipe

Ils ont remplacé Eric Bledsoe par Jrue Holiday. C’est risqué dans le sens où ils ont sacrifiés de nombreux tours de draft qui pourraient valoir chers en cas de départ de Giannis Antetokounmpo. Mais il fallait prouver au Grec que les dirigeants étaient prêts à tout tenter. Surtout, Holiday est une sacrée bonne pioche, une amélioration conséquente pour les Bucks sur le poste un.

En back-up, Augustin prend la place de George Hill. Pas forcément le meilleur deal mais ça reste solide. Bobby Portis débarque pour scorer en sortie de banc à la place de Brook Lopez. S’il parvient à se canaliser, l’ancien joueur des Chicago Bulls et des New York Knicks peut faire sa part du boulot et apporter dans un registre différent.

Puis la franchise du Wisconsin a encore finalisé deux signatures intéressantes hier. Bryn Forbes quitte les San Antonio Spurs et leur backcourt surpeuplé pour s’engager deux ans avec les Bucks. Le combo guard est méconnu mais il tourne à plus de 11 points sur les deux dernières saisons. Avec un très propre 40% de réussite à trois-points en carrière. Idéal pour le spacing au côté de Giannis.

Le LISTING complet de tous les trades et signatures

Autre recrue intéressante, Torrey Craig. L’un des joueurs les plus sous-estimés de l’effectif des Denver Nuggets l’an dernier. Parce que son apport ne se lit pas dans les statistiques (5 points de moyenne). C’est surtout un excellent défenseur extérieur. Un vrai stoppeur. Polyvalent. Une très bonne option en cas de match-up contre Jayson Tatum (Boston Celtics) ou Jimmy Butler (Miami Heat).

An important fit for the Bucks, especially because of the way Craig can guard all over the floor. With Denver, Michael Malone used Craig to defend many of the elite wings in the Western Conference. https://t.co/hC4s1G0Wwy

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020