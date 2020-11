Les Washington Wizards tiennent à rester compétitifs. Ils vont récupérer John Wall la saison prochaine pour reformer un backcourt All-Star avec Bradley Beal. Mais autour, il faut des artilleurs. C’est dans cette optique que les dirigeants ont conservé Davis Bertans, leur principal Free Agent, cette nuit.

L’intérieur letton obtient donc un joli contrat sur cinq ans avec 80 millions de dollars à la clé. Il pourra néanmoins tester le marché au bout de quatre saisons avec une « early termination option. »

Free agent forward Davis Bertans has agreed to a 5-year, $80M deal to return to the Washington Wizards, his agent @ArtursKalnitis tells ESPN. Deal includes an ETO after fourth year. One of biggest deals ever for a European-based agent in NBA.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020