Est-ce qu'on ne serait pas partis pour un petit beef sur Twitter entre Evan Fournier et Davis Bertans ? Le Letton a répondu au Français.

Evan Fournier se doutait bien qu'il n'allait pas se faire que des amis après ses déclarations sur Davis Bertans en début de semaine. Après avoir appris que l'ailier letton des Washington Wizards déclarait forfait pour la bulle d'Orlando pour préserver ses chances de signer un gros contrat, le Français avait tweeté son agacement. Fournier avait notamment dit que ce move était "ce qui n'allait pas en NBA aujourd'hui" et que "ne pas jouer alors que tu es en bonne santé et regarder tes coéquipiers le faire montrait qui tu es".

Bertans est tombé là-dessus mardi et a emboîté le pas à son agent.

"Si tu te moques des risques qui existent en allant jouer à Orlando, alors la prochaine n'oublie pas non plus de me mentionner quand tu donnes ton avis sur moi".

On attend maintenant la réponse d'Evan Fournier, qui s'était lui-même montré sceptique quant à l'intérêt de maintenir la saison, mais a promis de se donner à 100% si la reprise avait bien lieu en Floride. La discussion pourrait être intéressante entre deux joueurs en mesure de tester le marché dans quelques semaines, mais avec des approches très différentes de la chose.