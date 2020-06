Davis Bertans a trop d’argent à perdre et renonce à la bulle d’Orlando !

Davis Bertans n'a aucun pépin physique à ce jour et aurait dû donc en toute logique se rendre à Orlando dans quelques jours pour participer à la reprise de la saison NBA. Il n'en sera rien.

Le tireur d'élite des Washington Wizards vient de renoncer à participer à l'événement selon Shams Charania de The Athletic.

En cause, sa crainte de se blesser pour... pas grand chose. Les Wizards ont certes une petite chance d'accrocher la 8e place à l'Est, mais à quel prix pour le Letton ? Par le passé, Davis Bertans a connu deux grosses blessures au genou et sort de ce qui est sa meilleure saison régulière en carrière : 15.4 points et 4.5 rebonds de moyenne à 42.4% à 3 points.

Il sera free agent au terme de la saison et peut logiquement espérer un joli boost salarial, lui qui touchait 7 millions par an depuis l'année dernière dans la capitale fédérale. Ce serait effectivement bête de se ruiner la santé pour 8 matches de saison régulière et un éventuel premier tour contre une équipe que les Wizards auront très peu de chances de battre par la grâce du seul Bradley Beal.

Reste à savoir maintenant combien d'autres imiteront Davis Bertans parmi les free agents 2020.

Les stats de Davis Bertans en 2019-2020