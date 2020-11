Goran Dragic de retour au Miami Heat pour deux saisons de plus !

L'un des héros de la campagne de playoffs du Miami Heat, Goran Dragic n'a évidemment pas été laissé longtemps sur le marché par la franchise floridienne. Les dirigeants lui ont offert un deal dès l'ouverture de la Free Agency et c'est le meneur lui-même qui a annoncé son retour. Il signe pour deux nouvelles saisons et un montant de 37 millions de dollars.

Free agent Goran Dragic has agreed to a two-year, $37.4M deal to re-sign with the Miami Heat, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2020