Marcus Morris reste aux Clippers pour un joli pactole

C’était la priorité, enfin l'une des priorités, des Los Angeles Clippers sur le marché : conserver Marcus Morris, « 3 and D » précieux du banc. Et pour le garder, ils ont mis le prix. Les deux parties ont trouvé un accord dès les premières heures de la Free Agency. Le joueur de 31 ans reste donc dans la cité des anges pour quatre ans de plus avec 64 millions de dollars à la clé. L’information a évidemment été rapportée par Adrian Wojnarowski.

One of the Clippers top priorities in offseason https://t.co/ReGypVCRPb — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

Le montant du contrat peut étonner. 16 millions annuels. Son deal sera probablement facile à échanger mais les Clippers se mettent en partie dans le rouge en offrant autant d’argent à un remplaçant alors qu’ils doivent encore récupérer un playmaker de qualité.

Marcus Morris était arrivé en cours de saison dernière après un passage express aux New York Knicks, où il claquait plus de 19 points par match dans une équipe en perdition. Reconverti dans un rôle important en sortie de banc, il apportait 10 points de moyenne à Los Angeles.

Puis même presque 12 points en playoffs, avec 50% de réussite et 47% à trois-points. Des performances qui ont visiblement convaincu les dirigeants de lui donner un contrat sur plusieurs saisons. Pas sûr que ce soit suffisant pour compenser les pertes de Montrez Harrell (parti aux Los Angeles Lakers…) et JaMychal Green. Quelle soirée difficile.

Montrezl Harrell aux Lakers, Patrick Beverley l’a mauvaise