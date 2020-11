Hassan Whiteside se relance à Sacramento, risque minimal pour les Kings

La cote d'Hassan Whiteside n'était pas au plus haut au démarrage de cette free agency. Il faut dire que malgré sa capacité à produire des stats parfois effarantes, notamment en rebonds et en contres, le pivot des Portland Trail Blazers n'a pas montré une incroyable régularité dans l'effort. C'était déjà un problème à Miami et son coach à Portland, Terry Stotts, a lui aussi parfois été incrédule devant le QI basket, défensif en particulier, de l'intéressé.

Finalement, Hassan Whiteside a trouvé preneur. Comme un symbole, c'est la franchise qui n'avait pas cru en lui avant son explosion à Miami qui va tenter de le relancer. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Whiteside s'est engagé pour un an, au salaire minimum, avec les Sacramento Kings.

Le risque n'est pas gigantesque pour les Kings, qui étaient de toute façon extrêmement dépourvus dans le secteur intérieur, avec les seuls Richaun Holmes et Marvin Bagley théoriquement capables d'occuper le poste 5. Pas sûr que la première signature de la carrière de Monte McNair en tant que General Manager enchante les fans de Sacramento, mais peut-être le temps lui donnera-t-il raison.

Des dossiers sont toujours en suspens chez les Kings, notamment celui de Buddy Hield, qui cherche et espère une porte de sortie qui ne se matérialise pas pour l'instant.

Pour Portland, ne pas le prolonger a été une décision relativement facile à prendre. Hassan Whiteside, 31 ans, a beau avoir posé une saison à 15.5 points, 13.5 rebonds et 2.9 contres de moyenne, on a beaucoup trop vu de séquences comme celle ci-dessous pour se laisser berner...

Je ne comprends pas pourquoi personne ne veut de Hassan Whiteside, quelqu’un peut m’expliquer ? pic.twitter.com/EGtyJ74N6e — Blazers France (@BlazersFr) November 24, 2020

