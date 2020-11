Kentavious Caldwell-Pope rempile aux Lakers pour trois ans !

Il ne s'agissait pas d'un secret. Le boss des Los Angeles Lakers Rob Pelinka souhaitait absolument conserver Kentavious Caldwell-Pope, libre sur cette intersaison. Après de bons Playoffs, l'arrière se retrouvait particulièrement courtisé en NBA. On annonçait notamment un intérêt pressant des New York Knicks pour lui.

Mais selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les Lakers ont réussi à le conserver ! En effet, les deux parties ont trouvé un accord avec un contrat à 40 millions de dollars sur trois ans. A noter que la troisième année de ce deal est visiblement partiellement garantie.

Third year for Kentavious Caldwell-Pope and the Lakers contains a partial guarantee, sources say. The deal gives him a $15M average salary over next two seasons and $68M guaranteed over five years -- and last year's championship ring soon. https://t.co/LssARAoEpV

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020