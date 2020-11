Avery Bradley rejoint le Heat sur l’insistance de Jimmy Butler

Après le départ de Jae Crowder pour les Phoenix Suns et malgré l'arrivée de Moe Harkless, le Miami Heat allait forcément s'activer pour se renforcer sur les ailes. Et selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, la franchise floridienne a trouvé un accord avec Avery Bradley.

L'ancien joueur des Los Angeles Lakers a accepté un contrat à 11,6 millions de dollars sur 2 ans au Heat. L'an dernier, malgré son absence lors de la bulle à Disney, il avait réalisé des performances intéressantes dans la rotation des Angelenos notamment grâce à ses qualités défensives.

Et visiblement, sur ce dossier, un homme a fait la différence en faveur du Heat : Jimmy Butler ! Le leader de Miami a été très actif sur ce dossier. Son objectif ? Vendre à Bradley le projet floridien pour le pousser à quitter les Lakers.

Pour Los Angeles, il y avait un vrai intérêt à conserver Bradley. Cependant, après les récents mouvements effectués, la priorité était clairement à Kentavious Caldwell-Pope (ou à un mouvement pour Bogdan Bogdanovic). Et le GM Rob Pelinka n'a donc pas été en mesure de le retenir.

En tout cas, avec son profil, Avery Bradley devrait bel et bien rendre de précieux services dans la rotation d'Erik Spoelstra.

