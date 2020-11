Moe Harkless vient renforcer le Heat de Miami

Moe Harkless pouvait espérer signer un gros contrat sur plusieurs saisons, mais l'ailier a préféré opter pour un contender, en l'occurrence le Heat de Miami. Il s'est ainsi engagé pour une seule saison et 3,6 millions de dollars.

Encore un joli coup de Pat Riley qui ajoute de la profondeur à son effectif à très bon prix. Moe Harkless, 27 ans, tournait à près de 7 points de moyenne avec les New York Knicks mais n'avait jamais trouvé sa place dans ce roster qui manquait de cohérence. A Miami, il pourra mettre en avant ses qualités défensives et sa polyvalence, notamment dans le système défensif de coach Spoelstra.

Free agent F Moe Harkless has agreed to a one-year, $3.6M deal with the Miami Heat, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020