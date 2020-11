Paul Millsap reste aux Nuggets pour 10 millions sur un an

Enfin une bonne nouvelle pour les Denver Nuggets. Diminuée par les départs de Jerami Grant et de Mason Plumlee, la franchise du Colorado avait réussi à limiter les dégâts avec la signature de JaMychal Green. Et selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les Nuggets ont réussi à conserver Paul Millsap !

Convoité par plusieurs prétendants au titre NBA sur cette Free Agency, l'intérieur a décidé de rester à Denver pour 10 millions de dollars sur un an. Etant donné les contrats signés par les "intérieurs" sur cette intersaison (à l'exception de Montrezl Harrell), il s'agit d'un bon deal pour les deux parties.

After receiving interest from over half of the league, Millsap returned to continue his Nuggets career --- which began on a free-agent deal in 2017. https://t.co/eOQXEgspMZ

