Willie Cauley-Stein renforce la raquette de Dallas

Alors que Dallas semble avoir perdu sur le dossier Marc Gasol, ils ont rebondi très vite en signant Willie Cauley-Stein. L'intérieur, qui avait quitté les Warriors pour les Mavs en cours de saison, s'est engagé pour deux ans et 8,2 millions de dollars.

Sa deuxième saison est une team option. C'est donc une prise de risque très mesurée de Dallas qui comble un manque dans la peinture, sans bloquer sa masse salariale sur le long terme.

