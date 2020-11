Marc Gasol : ça se précise, ce sera soit Lakers soit Raptors

UPDATE : Marc Gasol aurait éliminé Dallas de sa short list. Ce sera donc soit les Lakers, soit les Raptors. Et ça devrait se décanter sous peu.

Los Angeles, qui a moins de moyens financiers que Toronto, essaie de trouver une solution pour améliorer son offre.

Toronto, qui a déjà perdu Serge Ibaka, ne va rient lâcher sur ce dossier et va tout donner pour éviter de perdre en 48h l'intégralité de sa raquette. La lutte s'annonce intense et serrée.

Mavericks emerged as a finalist for Marc Gasol in recent days, sources said. He's now narrowed his choices: Lakers or Raptors. Los Angeles working on avenues to increase its salary offer. https://t.co/yQQvQD1iP1 — Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020

18h12 : c'est un des derniers gros poissons de la Free Agency NBA 2020. Marc Gasol intéresse beaucoup de monde. Mais selon le très clutch Shams Charania de The Athletic, les Los Angeles Lakers seraient très sérieux sur le dossier. Comprenez que les champions en titre ont fait du big man leur priorité.

En revanche, comme on vous l'expliquait ce matin, les Lakers ont peu de marge de manoeuvre (voir ci-dessous). Ils vont donc devoir la jouer serré... A suivre.

The Los Angeles Lakers have emerged as a serious suitor for Marc Gasol, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Championship chase and L.A. are appealing for Gasol. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020

22 novembre 2020 à 09h50

Marc Gasol, les Raptors confrontés à une très grosse concurrence !

Les Toronto Raptors ont connu un sérieux coup dur. En effet, Serge Ibaka a décidé de mettre les voiles pour les Los Angeles Clippers. Et désormais, la franchise canadienne s'active pour retenir Marc Gasol. Egalement libre sur cette Free Agency, l'intérieur suscite de nombreux intérêts chez des prétendants au titre NBA.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Raptors font le maximum pour convaincre l'Espagnol de rempiler. Et même si Toronto a l'avantage de pouvoir lui proposer un plus gros chèque, la concurrence s'annonce rude sur ce dossier.

Tout d'abord, les Golden State Warriors se trouvent visiblement dans la course. A la recherche d'un intérieur expérimenté, les Dubs ont désigné Gasol comme une priorité. Avec la blessure de Klay Thompson, Golden State a demandé une enveloppe supplémentaire à la NBA. Ils pourraient ainsi avoir 9,3 millions de dollars à lui offrir.

Another Western Conference team showing interest in signing Marc Gasol, sources tell ESPN: Golden State. https://t.co/L2uGswJn82 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

Mais attention, Golden State n'incarne pas le seul danger pour Toronto... En effet, les Los Angeles Lakers veulent recruter un intérieur supplémentaire. Et Gasol s'impose tout simplement comme la solution idéale pour compenser le départ de Dwight Howard pour les Philadelphia Sixers.

Cependant, après la signature de Kentavious Caldwell-Pope, les Angelenos sont très limités sur le plan financier. En l'état, ils peuvent seulement offrir le minimum à l'Ibère de 35 ans. Mais la perspective de jouer un titre NBA peut bien évidemment le séduire...

En tout cas, il s'agit d'un dossier à suivre avec attention pour ces trois franchises. Aux Raptors, les départs combinés de Serge Ibaka et de Marc Gasol représenteraient un sérieux coup dur...

