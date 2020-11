Elfrid Payton reste à New York mais seulement pour une saison

Les Knicks sont devenus les spécialistes des contrats courts, histoire de minimiser les risques. C'est ce qu'ils ont proposé à Elfrid Payton. Et le meneur a accepté ce contrat de 5 millions de dollars sur une saison, comme l'a précisé Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Un choix finalement assez étonnant de la part du meneur qui aurait pu certainement espérer mieux. Les meneurs disponibles ne sont pas si nombreux pendant cette free agency 2020 et, même si Payton a des lacunes, il reste un point guard créateur solide, capable de défendre sur plusieurs postes grâce à sa taille et son envergure.

Meneur titulaire des Knicks pendant une partie de la saison, Elfrid Payton tournait à 10 points, 7,2 passes décisives et 4,7 rebonds en 28 minutes de moyenne. Son seul gros souci ? L'adresse... 20% à trois-points l'année dernière et un terrible 57% aux lancer-francs...

Elfrid Payton has agreed to one-year, $5M deal with Knicks, agents Aaron Mintz and Ty Sullivan of @CAA_Basketball tell ESPN.

