Carmelo Anthony reste fidèle aux Portland Trail Blazers !

Carmelo Anthony a décidé d'avoir de la mémoire ! Convoité par plusieurs franchises NBA, l'ailier a choisi de rester fidèle à l'équipe qui a réussi à le relancer : les Portland Trail Blazers. Selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, l'ancien des New York Knicks finalise actuellement un accord pour rester dans l'Oregon.

Visiblement, dans les discussions avec les dirigeants des Blazers, Melo a obtenu quelques garanties. Ainsi, il s'est vu assurer un rôle important dans une équipe qui souhaite jouer les premiers rôles au sein de la Conférence Ouest.

Anthony wanted to show loyalty to the Trail Blazers. Who gave him his opportunity to return to the NBA last season. He understands what to expect in Portland, where he will play a key role on a potential contender. https://t.co/3AiNteh9GN

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020