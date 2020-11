Carmelo Anthony et les Knicks, une réunion en vue ?

Carmelo Anthony a montré à Portland qu'il avait encore du jus. Et s'il avait simplement envie d'apporter ça à New York une dernière fois ?

L'histoire d'amour entre Carmelo Anthony et les fans des New York Knicks n'est pas des plus simples. Pour certains, Melo est la dernière vraie star à avoir choisi de porter ce maillot sur la durée et mérite d'être traité comme tel. Pour d'autres, le natif de Brooklyn n'a jamais réussi à être le leader dont avait besoin la franchise et ne peut pas être considéré dans les mêmes sphères que ceux dont le numéro a été retiré.

Selon Ian Begley de SNY, il y aura peut-être l'occasion pour les indécis de se faire un avis définitif en jugeant sur pièces. Le journaliste évoque un intérêt mutuel entre Carmelo Anthony et les Knicks, un peu plus de trois ans après le départ du All-Star à Oklahoma City.

Jusqu'ici, Melo semblait vouloir impérativement jouer pour une équipe qui lui offrirait la possibilité de remporter une bague. C'était le cas à OKC, au côté de Russell Westbrook et Paul George, à Houston (avec James Harden et son camarade de banana boat Chris Paul) et même à Portland, finaliste de la Conférence Ouest l'année précédant sa venue. S'il décide de revenir aux Knicks, sans leur faire offense, ce ne sera pas parce qu'il estime pouvoir gagner une bague avec eux dans l'immédiat...

Carmelo Anthony a montré sous le maillot des Blazers qu'il avait encore de très beaux restes. Sur ses 58 matches avec Portland, l'ancien de Syracuse tournait à 15.4 points et 6.3 rebonds de moyenne à 43%. Il serait étonnant que des équipes plus ambitieuses que les Knicks ne viennent pas frapper à sa porte maintenant que Melo est prêt à accepter d'autres rôles que celui d'option offensive n°1 d'une équipe.

Mais peut-être que son coeur est resté à New York et que la présence de son ancien agent Leon Rose à la tête de la franchise lui donne envie de rentrer à la maison...