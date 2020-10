Carmelo Anthony raconte pourquoi il s’est senti rejeté à Houston

Carmelo Anthony aime avoir la balle entre les mains, il apprécie particulièrement la zone à mi-distance pour jouer ses un-contre-uns et il gardait un goût amer de sa dernière relation avec Mike D’Antoni. Rien que pour ça, on pouvait deviner que son association avec James Harden et Chris Paul aux Houston Rockets, en 2018, ne fonctionnerait pas. Mais après tout, ça valait peut-être quand même le coup d’essayer. Melo a déjà brillé dans un rôle de sniper en catch-and-shoot, notamment avec Team USA. C’était l’idée. Sauf que les Texans l’ont peut-être poussée beaucoup trop loin. Invité du podcast de J.J. Redick, le vétéran raconte.

« Je me suis vraiment senti rejeté à Houston. Mais comme il y avait Chris, James et PJ [Tucker], je me suis dit que ça allait marcher. Que j’étais la pièce manquante aux Rockets. Sauf qu’ils ne pensaient pas du tout pareil. Il voulait juste que je vienne pour être un spot-up shooteur dans le corner.

Courir pour me mettre dans le corner, attendre et shooter et c’est tout. Ça ne marchait pas du tout. Je leur disais de me passer la balle. Juste de me laisser la toucher, la sentir. Je suis un mec qui a besoin de se mettre en rythme. Je ne peux pas juste sortir du banc et tirer trois paniers à trois-points de suite. »