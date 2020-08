Le souhait de Carmelo Anthony pour la saison prochaine

Carmelo Anthony n’oubliera pas. Il n’oubliera pas la main tendue par les Portland Trail Blazers alors que personne ne lui laissait sa chance. L’ancien All-Star était placardisé. Plus d’un an sans jouer après ses passages ratés aux Houston Rockets et Oklahoma City Thunder. Présenté comme un athlète sur le déclin, incapable de se plier à un nouveau rôle et trop individualiste. La franchise de l’Oregon a fait abstraction pour lui filer un contrat. D’abord de courte durée. Hier soir, il était encore là, sur le parquet. Avec même 27 points à son compteur pour essayer de maintenir son équipe en vie.

La saison est finie pour les Blazers, éliminés par les Los Angeles Lakers (122-131). Mais le vétéran de 35 ans espère que l’aventure va se prolonger à Portland.

« Dans mon esprit, je serai de retour [en NBA] la saison prochaine. Et j’espère que ce sera à Portland », assure le principal intéressé. « J’ai le sentiment d’avoir trouvé un nouveau chez-moi. Quand vous trouvez une situation confortable où vous pouvez être vous-mêmes, vous voulez y rester. Il n’y a pas besoin d’essayer quelque chose de différent quand vous êtes bien là où vous êtes. »

Carmelo Anthony a prouvé à Portland qu’il n’était pas rouillé. Surtout, il a montré qu’il pouvait s’investir dans un collectif en acceptant à un rôle différent de ce qu’il a connu tout au long de sa carrière, parfois même ingrat. En faisant les efforts en défense. En essayant de moins monopoliser la balle en attaque. Et en laissant la vedette.

Il a fini avec 15,4 points, 38% à trois-points et 6,3 rebonds de moyenne en 58 matches de saison régulière. Pour des statistiques à peu près similaires en playoffs. S’il n’est pas trop gourmand financièrement, Portland devrait le conserver au moins un an de plus.