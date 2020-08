Les résultats de la nuit en NBA

Magic - Bucks : 104-118

Thunder - Rockets : 80-114

Trail Blazers - Lakers : 122-131

- Les Los Angeles Lakers attendaient ça depuis 2012. La franchise mythique, sacrée 16 fois au cours de son Histoire, s’est qualifiée pour le second tour des playoffs en battant les Portland Trail Blazers cette nuit (131-122). LeBron James et Anthony Davis, les deux superstars de l’effectif, n’ont pas tremblé quand il a fallu finir le boulot. 36 points et un triple-double (10 rbds, 10 pds) pour le premier, 43 points (son record en playoffs) pour le second.

Triple-double and a series W for @KingJames! 36 PTS | 10 REB | 10 AST pic.twitter.com/b1kcWEoq2i — NBA (@NBA) August 30, 2020

Et c’était nécessaire pour battre des Blazers certes privés de Lillard mais déterminés à se battre jusqu’au bout. Avec 36 points de C.J. McCollum et 27 de Carmelo Anthony. Les troupes de Terry Stotts ne sont pas passés loin de réaliser l’exploit sur ce match. Menés de 14 points dans le troisième quart temps, ils sont revenus à 100-100 sur un trois-points d’Anfernee Simons. Nouveau tir primé, cette fois-ci de Gary Trent Jr, pour égaliser à 109 partout quelques instants plus tard. Mais Davis a enchaîné un 11-0 pour mettre les siens à l’abri ensuite.

Les Lakers sont quasiment impossibles à battre quand leurs deux meilleurs joueurs évoluent à ce niveau. Ils l’ont encore prouvé cette nuit. Ils retrouveront soit Houston, soit Oklahoma City au second tour

AD (43 PTS) put on a show as the Lakers closed out the series 💪 pic.twitter.com/DbXaYhA0Qo — NBA TV (@NBATV) August 30, 2020

- Soudés. Au moment de prendre la décision de boycotter le Game 5 de leur série mercredi dernier, mais aussi quand il s’agissait de le rejouer et de le gagner. Les Milwaukee Bucks forment un groupe unis et ça c’est senti sur le terrain cette nuit. Ensembles, ils sont venus à bout du Orlando Magic (118-104). Pliant ainsi la série. Direction le deuxième tour pour la tête de série numéro une à l’Est.

Giannis Antetokounmpo a posté 28 points et 17 rebonds, bien accompagné par les 21 points et 10 rebonds de Khris Middleton. Dans leur sillage, les joueurs de Mike Budenholzer ont pris jusqu’à 21 points d’avance… pour n’en compter plus que 3 en fin de partie. Un 24-7 passé par le Magic qui a redonné de l’espoir aux Floridiens, avec un panier primé d’Evan Fournier pour revenir à 96-93 à un peu plus de 7 minutes du buzzer. Puis Marvin Williams est entré en jeu pour claquer ses 12 points – 4 tirs derrière l’arc. Les Bucks ont alors repris le contrôle et ils l’ont conservé.

Milwaukee avance logiquement en demi-finale de Conférence, pour y affronter Miami. Un duel qui s’annonce déjà un peu plus engagé. Mais les joueurs donnent vraiment l’impression de sortir encore plus forts de ce boycott. Ils sont en mission : pour leur communauté mais aussi pour le titre.

- Les quelques jours sans NBA ont finalement profité aux Houston Rockets. Parce que Russell Westbrook a pu bénéficier d’un repos supplémentaire et le voilà désormais opérationnel. Le meneur All-Star a repris la compétition hier soir. Et, comme une coïncidence, son équipe a remporté un match décisif contre le Oklahoma City Thunder. Un carton (114-80) qui permet aux Texans de débloquer les compteurs de la série (3-2).

Revenu de sa blessure aux quadriceps, Westbrook n’a pas brillé. Mais tout de même 7 points, 6 rebonds et 7 passes en 23 minutes. C’est prometteur. James Harden (31 pts), Robert Covington (22) et Eric Gordon (20) se sont chargés du reste. L’éjection de Dennis Schröder –et celle de P.J. Tucker – a bien aidé les Rockets. L’allemand a fini meilleur de son équipe avec 19 points en sortie de banc mais il a été renvoyé au vestiaire dans le troisième quart temps après avoir mis un coup dans les parties intimes de Tucker.

C’est à ce moment que l’équipe de Mike D’Antoni a définitivement creusé l’écart (37-18 en douze minutes). Houston a désormais deux matches pour en finir avec Oklahoma City.