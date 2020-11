Al Horford envoyé au Thunder, les Sixers récupèrent Danny Green !

Daryl Morey se met déjà en action aux Philadelphia Sixers. Le nouveau président de la franchise vient de frapper fort avec un mouvement majeur : le départ d'Al Horford. Décevant lors de la saison 2019-2020, l'intérieur prend la direction de l'Oklahoma City Thunder selon le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski.

Pour parvenir à cet accord, les 76ers ont été obligés de sacrifier un choix au premier tour de la Draft 2025. Un de plus pour ainsi compléter l'impressionnante collection d'OKC pour les années à venir ! Ainsi que le #34 pick de la Draft NBA 2020.

Et dans le même temps, Danny Green, récemment arrivé des Los Angeles Lakers, ainsi que Terrance Ferguson vont effectuer le chemin inverse.

The Sixers are trading Al Horford and a first-round and second-round pick to the Thunder for Danny Green, sources tell ESPN.

