Les Philadelphia Sixers risquent de connaître une intersaison animée. Avec l'arrivée de Daryl Morey au poste de président, mais aussi de Doc Rivers à celui d'entraîneur, on s'attend à des mouvements importants au sein de l'effectif. Ces derniers jours, le nom de l'arrière des Houston Rockets James Harden est revenu avec insistance.

Mais pour parvenir à récupérer Harden, il faudrait très probablement sacrifier Ben Simmons. Et d'après les dernières rumeurs, l'Australien figure bel et bien dans les plans de Morey. Il ne sera donc pas échangé avant d'avoir une ultime chance avec les Sixers.

Selon le journaliste Jason Dumas, Philadelphia a par contre l'intention de réaliser un gros trade. Mais dans l'unique but de mieux entourer Joel Embiid et Simmons. On évoque ainsi la possible arrivée d'une troisième star, avec des intérêts pour Bradley Beal et Zach LaVine.

Concernant la star des Washington Wizards, un deal semble tout simplement impossible. La franchise de DC a déjà calmé les rumeurs le concernant en annonçant qu'il était intouchable. Pour LaVine, la porte semblait ouverte. Mais les Chicago Bulls ont visiblement repoussé plusieurs approches, dont celle de Philadelphie.

En tout cas, ce bruit de couloir affiche les intentions des Sixers. Ils veulent recruter une star tout en conservant Joel Embiid et Ben Simmons. Comme une dernière chance pour un duo qui a déçu ces dernières années...