La Draft 2020, c'est cette nuit à partir de 2 heures du matin. Tout au long de la journée et pendant l'événement, suivez avec nous les dernières rumeurs autour des picks et des possibles trades autour de ce rendez-vous immanquable.

18h05 : selon le Bleacher Report, les Wolves laissent filtrer qu'ils n'ont pas forcément envie de garder le #1 pick. Ainsi, ils pourraient l'échanger ou alors sélectionner un joueur en vue d'un futur trade. Cependant, pour des sources comme The Ringer et ESPN, Minnesota va utiliser ce choix sur Anthony Edwards.

17h58 : plus de peur que de mal pour Onyeka Okongwu ? Alors que sa blessure au pied a filtré dans la presse et laissait craindre une grosse chute lors de la Draft NBA 2020, l'intérieur garde une belle cote de popularité selon ESPN. En effet, son souci physique représenterait seulement un problème mineur avec 1 à 3 semaines de repos. Et il serait ainsi totalement disponible pour le début de la saison en NBA.

17h00 : attention aux mouvements réalisés chez l'Orlando Magic ! En plus d'Aaron Gordon et du #15 pick, les Floridiens seraient prêts à sacrifier... Evan Fournier ! Selon le journaliste d'ESPN Brian Windhorst, le Français pourrait être échangé afin de rajeunir l'effectif du Magic.

16h33 : l'Orlando Magic pense également à monter dans la hiérarchie de la Draft NBA 2020. Ainsi, d'après le journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, la franchise floridienne propose le #15 pick et l'intérieur Aaron Gordon pour récupérer un meilleur pick. Ça risque de bouger...

16h02 : quel choix pour les Charlotte Hornets ? Avec le #3 pick, la franchise dirigée par Michael Jordan donnerait sa priorité à LaMelo Ball ! Selon le journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, His Airness a personnellement approuvé la sélection du jeune meneur. Ainsi, si les Hornets conservent ce #3 pick et si Ball se trouve encore disponible, il sera automatiquement choisi.

15h57 : d'après les informations du journaliste du New York Post Marc Stein, les Boston Celtics s'activent pour récupérer un choix dans le Top 3 de la Draft NBA 2020. Pour rappel, ils peuvent offrir trois picks (14, 26 et 30) pour grimper. Le temps presse...

15h35 : mauvaise nouvelle en perspective pour Onyeka Okongwu ? Attendu dans le Top 10 de cette Draft NBA 2020, l'intérieur souffre d'une blessure au pied selon le journaliste Ryan McDonough. Ainsi, il pourrait rater le training camp et le début de la saison. Et bien évidemment, ce problème physique suscite des doutes et risque de le faire chuter lors de la Draft...

15h26 : les New York Knicks récupèrent le #23 pick de la Draft NBA en provenance du Utah Jazz ! En échange, le #27 pick et le #38 pick prennent la direction de la franchise de Salt Lake City selon le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski.

14h28 : les Chicago Bulls veulent visiblement grimper dans la hiérarchie ! D'après les informations du journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, les Bulls ont contacté les Golden State Warriors pour récupérer le #2 pick de la Draft NBA 2020. L'offre ? Le #4 pick et Wendell Carter Jr. Pour l'instant, les Dubs sont toujours en réflexion. Du côté de Chicago, ce mouvement serait un moyen de s'assurer la sélection de James Wiseman !

13h36 : Si vous vous demandez pourquoi LaMelo Ball est une superstar en Australie alors qu'il n'y a joué que 12 matches, voici le jour où il a claqué un triple-double avec un panier à 3 points pour arracher la prolongation contre Cairns. On peut penser ce qu'on veut du garçon et de sa mentalité, mais comme on dit, "y'a joueur".

13h07 : Deni Avdija n'est pas le seul Israélien de cette Draft 2020. Son camarade chez les jeunes, Yam Madar, très en vue lors du titre européen de son pays en 2019 chez les U20, a de bonnes chances d'être pris au 2e tour. Et puisque la question vous turlupine, NON, il n'est pas de la même famille que le cultissime Mickaël Madar, 3 sélections (1 but) en équipe de France de foot, célèbre pour ses cheveux suaves et ses coups de patte et de tête.

12h50 : Deux autres joueurs français sont quasi assurés d'être draftés en plus de Killian Hayes : Théo Maledon, que l'on a longtemps envisagé comme un lottery pick, et Killian Tillie (oui, au cas où vous n'auriez pas encore compris, les Killian ont de bonnes chances de dominer le monde du sport d'ici 5 à 10 ans...), dont le profil d'intérieur stretch va forcément pousser quelqu'un à miser dessus.

12h08 : L'un des beat writers des Detroit Pistons, a tweeté ça il y a quelques heures. Simple vœu ou indication sur ce qui va se passer cette nuit ?

Je vais devoir apprendre plus de français avec Killian Hayes et Sekou Doumbouya sur les #Pistons. — Rod Beard (@detnewsRodBeard) November 17, 2020

12h00 : N'hésitez pas à aller checker notre Mock Draft NBA du 1er tour. Si vous avez consulté celles qui sont sorties à droite et à gauche chez nos excellents confrères, vous verrez qu'il y a quelques petites surprises chez des joueurs classés plus haut ou plus bas que dans la majorité des autres mocks. Au hasard, Deni Avdija, LaMelo Ball et Killian Hayes...

11h52 : LaMelo Ball dit se moquer complètement de l'endroit où il atterrira cette nuit. Par contre, celui qui peut devenir le premier "non universitaire en one-done" depuis 10 ans à être 1st pick se déclare "né pour être le premier choix". Même s'il s'est un peu détaché de son bavard (jeu de mots, Ramucho) de père, il partage avec lui cette assurance et cette confiance en lui à toute épreuve...