LaMelo Ball peut marquer l’histoire récente de la Draft, il est « né pour ça »

LaMelo Ball peut devenir le premier joueur à avoir suivi une autre voie que le one and done à être drafté en première position depuis

On peut penser ce qu'on veut de LaMelo Ball, mais il y a de bonnes chances que le garçon marque l'histoire récente de la Draft NBA.

Dans quelques heures, le dernier rejeton de la famille Ball mettra peut-être fin à une série vieille de 10 ans. Depuis Blake Griffin (sophomore en provenance d'Oklahoma) en 2009, tous les joueurs sélectionnés avec le 1st pick ont été des "one and done" sortis de NCAA (voir plus bas), à commencer par John Wall en 2010.

Si LaMelo Ball est pris par les Minnesota Timberwolves - Anthony Edwards a beau être favori, des rumeurs donnent toujours Ball comme 1st pick potentiel - ce sera donc un garçon passé par l'étranger (la Lituanie et l'Australie) qui s'emparera de ce statut convoité.

Sans aucune surprise, le frère de Lonzo affiche une assurance et une confiance en lui toujours aussi désarmantes à l'approche de l'événement. Interrogé sur la possibilité d'être le n°1 de cette Draft 2020, LaMelo Ball a déclaré :

"Je pense que je suis la bonne personne pour le 1st pick. J'ai le sentiment d'être né pour tout ça. Peu importe où je jouerai cette saison, ça m'ira bien et je donnerai tout ce que j'ai".

Si on l'a imaginé partir en 7e position chez les Detroit Pistons - une position assez peu populaire vu que la majorité des Mock Drafts le mettent dans le top 4 - l'équipe qui misera sur LaMelo Ball s'assurera dans tous les cas l'attention de nombreux fans la saison prochaine.

Les 1st picks de Draft depuis 2010