Même non-drafté, Killian Tillie va avoir sa chance en NBA : il file à Memphis !

Petite déception pour Killian Tillie qui n'a pas été sélectionné lors de la draft cette nuit. Mais celle-ci sera vite oubliée puisque le jeune Français de 22 ans va de toute façon jouer en NBA la saison prochaine. Au moins un petit peu. Formé à l'université de Gonzaga, l'intérieur va signer un "two way contract" avec les Memphis Grizzlies, annoncé par Woj' en personne.

French F Killian Tillie of Gonzaga is signing a two-way deal with the Memphis Grizzlies, his agent Andy Shiffman of @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020

Killian Tillie évoluera donc la plupart du temps en G-League, avec le Memphis Hustle. Mais il pourra aussi passer jusqu'à 45 jours avec le groupe NBA. Avec, on l'espère, l'occasion de se montrer et de faire ses preuves au sein d'un effectif jeune mais tout de même compétitif. S'il parvient à convaincre les dirigeants, son contrat pourra être transformé en vrai deal NBA.

De nombreux joueurs sont passés par-là pour arriver dans la plus grande ligue ces dernières années. Jaylen Hoard, un autre Français, avait lui aussi paraphé un "two way contract" avec les Portland Trail Blazers l'an dernier. La G-League est l'antichambre de la NBA mais elle sort de plus en plus de talents qui s'imposent ensuite dans des rotations. Alex Caruso étant le meilleur exemple récent.

Killian Tillie tournait à plus de 13 points et 5 rebonds lors de sa dernière saison NCAA.