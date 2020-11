Luke Kennard aux Clippers, Shamet aux Nets dans un trade à trois

Les Los Angeles Clippers et les Brooklyn Nets se préparent déjà pour une longue campagne de playoffs au printemps prochain. En ajoutant de la profondeur à leur effectif. Pour arriver à leurs fins, les deux franchises ont bénéficié de l’aide des Detroit Pistons pour monter un trade à trois avec notamment Luke Kennard qui prend la direction de la Californie.

Landry Shamet est lui envoyé à New York tandis que Rodney McGruder (des Clippers) et le dix-neuvième choix de la draft (des Nets) sont expédiés à Detroit. Les Pistons ont choisi Saddiq Bey avec. Une belle pioche là aussi.

Mais le gros du trade se concentre donc sur les deux candidats au titre. Avec Luke Kennard, les Angelenos récupèrent un shooteur intéressant à associer à Paul George et Kawhi Leonard. 39,9% de réussite derrière l’arc l’an dernier. Pour 15 points de moyenne. Surtout, à 24 ans, l’arrière natif de l’Ohio dispose encore d’une marge de progression intrigante. Il se montrait notamment de plus en plus à l’aise dans la création balle en main (4,1 passes).

Chaque équipe rêve d’avoir un Luke Kennard

Une aubaine pour les Clippers qui ont besoin de playmakers. Les Nets dénichent eux une assurance sur le poste deux en cas de départ de Joe Harris pendant la Free Agency. Landry Shamet est un défenseur solide mais aussi un bon tireur à trois-points (37%). Un profil important à côté de Kyrie Irving, Kevin Durant et… éventuellement vous-savez-qui.