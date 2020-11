James Harden donne ses deux destinations prioritaires ! Brooklyn a de la concurrence…

James Harden va probablement quitter les Houston Rockets. Du moins, c'est ce qu'il souhaite. Après quelques jours de réflexion, le MVP 2018 aurait donc finalement demandé son transfert.

James Harden demande officiellement son trade ! Les Rockets explosent

Plus les minutes passent et plus les informations tombent. Ou plutôt les spéculations. En effet, le marché des transferts est ouvert depuis ce soir 18 heures - en attendant le début de la Free Agency vendredi prochain. Selon Shams Charania, Harden ne voudrait pas seulement rejoindre les Brooklyn Nets. Il tiendrait à jouer pour un candidat au titre. Dont l'équipe new-yorkaise, mais aussi par exemple les Philadelphia Sixers.

Rockets star James Harden wants to be on a contender elsewhere, and Brooklyn and Philadelphia are believed to be his top desired trade destinations, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

Houston is fully comfortable keeping Harden and Russell Westbrook into the season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020