Jabari Smith prolongé avec un gros chèque, les Rockets croient en lui

Les Houston Rockets sont ambitieux et viennent de verrouiller l'un de leurs jeunes talents. On sait qu'ils avaient repoussé l'idée de l'inclure dans un trade, que ce soit pour Kevin Durant ou un autre, et Jabari Smith Jr a été prolongé ce weekend. Daprès Shams Charania d'ESPN, l'ailier va signer une prolongation de ocntrat à hauteur de 122 millions de dollars sur 5 ans. Smith sera du coup engagé avec les Rockets jusqu'en 2031.

Sur ses trois premières saisons en NBA, Jabari Smith Jr tourne à 13 points, 7.5 rebonds et 1.7 paniers à 3 points par match. Seuls Luka Doncic et Lauri Markkanen, deux All-Stars, peuvent se targuer d'avoir atteint ces moyennes combinées sur leurs trois premières saisons en NBA.