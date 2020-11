Kent Bazemore débarque aux Golden State Warriors

Kent Bazemore n’est plus sur le marché, d’après Shams Charania. Il vient de se mettre d’accord avec les Golden State Warriors pour un contrat d’un an.

Free agent Kent Bazemore has agreed to a one-year deal with the Golden State Warriors, agent Austin Walton tells @TheAthleticNBA @Stadium.

