Les Knicks se renforcent à l’intérieur avec Nerlens Noel

Les New York Knicks avaient de grandes ambitions sur cette Free Agency pour se renforcer. Et il ne faut pas se mentir, jusqu'à maintenant, la franchise a eu du mal à séduire ses principales cibles. Mais sans trop se ruiner, les dirigeants des Knicks ont au moins le mérite de réaliser quelques mouvements intéressants.

Ainsi, après l'arrivée d'Alec Burks, New York a trouvé un accord pour le recrutement de Nerlens Noel. D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, l'intérieur va signer un contrat d'un an à 5 millions de dollars en faveur des Knicks. Un prix totalement correct.

$5M for the season, @KlutchSports agents Rich Paul and Lucas Newton tell ESPN. https://t.co/JMAkhZfOhj

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020