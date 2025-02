Pourquoi il n’y aura pas de revanche entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu

Le concours de tirs entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu avait été un moment fort du dernier All-Star Weekend. Les deux gâchettes se sont défiés avec à l'arrivée une courte victoire de la superstar des Golden State Warriors. Mais on espérait une revanche. Surtout à San Francisco, ville des exploits de Curry et où Ionescu a grandi. Mais le rematch n'aura pas lieu. En effet, la NBA voulait quelque chose d'encore plus grand.

Klay Thompson devait se joindre à son Splash Brother tandis que la ligue négociait pour inclure le phénomène Caitlin Clark. Mais cette dernière a refusé parce qu'elle souhaiterait que son premier concours de tirs soit celui du All-Star Game WNBA à Indianapolis, ce qui est tout à fait compréhensible.