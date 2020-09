Bam Adebayo, l’un des blocks les plus dingues de l’Histoire

Il y a quelques jours, Kawhi Leonard repoussait un dunk de Jamal Murray à… un doigt. Une action d’anthologie. Mais déjà oubliée, remplacé par un block ahurissant de Bam Adebayo sur Jayson Tatum. Ça en dit long sur ce geste décisif du pivot du Heat (et sur la vitesse à laquelle le monde internet passe à autre chose).

ANOTHER LOOK AT BAM ADEBAYO'S INCREDIBLE GAME-WINNING BLOCK! pic.twitter.com/RCzQ7FdLDR

— NBA (@NBA) September 16, 2020