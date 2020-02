Pat Riley aime tellement Bam Adebayo qu'il n'hésite pas à voir en lui un successeur à Dwyane Wade et d'autres glorieux anciens.

Bam Adebayo va fêter ce week-end sa première sélection pour le All-Star Game. Le pivot du Miami Heat n'est pas du genre à perdre son temps. C'est en effet la première saison qu'il vit comme titulaire à part entière avec le Miami Heat et e voilà déjà au côté des stars de son sport. L'ancien intérieur de Kentucky, qui fait l'objet d'un excellent papier de Zach Lowe - pléonasme - sur ESPN cette semaine, n'est déjà plus une jeune joueur prometteur. Pour Pat Riley, qui a misé sur lui en le draftant au 1er tour en 2017 (14e pick), puis en tradant Hassan Whiteside à Portland pour l'imposer dans le cinq, Bam Adebayo va incarner le Heat pour de longues années.

"Bam est un Zo Mourning. Un Udonis Haslem. Un Dwyane Wade. Ces joueurs incarnaient l'exigence standard. Bam Adebayo est cette personne aussi. Il est de la même trempe".

Entendre Pat Riley encenser à ce point un joueur après si peu de matches sous le maillot du Miami Heat, c'est quand même le signe que le garçon est particulier. Le patron floridien sait d'ores et déjà que lorsque le contrat rookie de Bam Adeabayo aura expiré, mieux vaut qu'il ait du cash en réserve. La bascule devrait être spectaculaire et ce sera mérité. Cette saison, le joueur de 23 ans tourne à 15.8 points, 10.4 rebonds et 4.9 passes de moyenne à 57.9%. Des chiffres qui font de lui le favori pour succéder à Pascal Siakam comme MIP.

Les stats de Bam Adebayo en 2019-2020