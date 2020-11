Les Pelicans verrouillent Steven Adams, quelle raquette de costauds !

Débarqué d’Oklahoma City via un transfert, Steven Adams vient de prolonger avec sa nouvelle équipe de New Orleans pour 35 millions.

Les New Orleans Pelicans ont fait quelques bons deals pendant cette intersaison. En cédant certes Jrue Holiday, sans doute leur meilleur joueur, mais en récupérant tout un tas de picks pour assurer un futur intéressant en Louisiane. Surtout que l’équipe devrait tout de même rester compétitive. Il y a des jeunes très prometteurs et des vétérans solides. Comme Steven Adams notamment.

Le pivot néo-zélandais vient à peine d’arriver au sein de sa nouvelle équipe qu’il a déjà prolongé. Selon ESPN, il aurait signé une prolongation de deux ans à hauteur de 35 millions de dollars. Il est actuellement dans la dernière année de son deal à 100 millions (sur quatre ans), paraphé avec le Thunder en 2017.

Steven Adams est une valeur sûre à son poste en NBA. Un roc à 10 points et 10 rebonds de moyenne chaque soir. Un complément intéressant pour Zion Williamson. Les deux pourraient former une paire d’intérieurs massifs pour verrouiller tous les rebonds. Défensifs et offensifs.

Le spacing reste à revoir – surtout avec Lonzo Ball, Eric Bledsoe ou même Brandon Ingram autour – mais cette paire de joueurs musculeux intrigue. On a hâte de retrouver les Pelicans sur les parquets. Ils sont eux aussi candidats à une place dans le top-8 de la Conférence Est.

