Alex Len à Toronto, la raquette des Raptors sera moins sexy cette saison

Alex Len est la dernière recrue des Raptors à l'intérieur. Toronto a perdu Serge Ibaka et Marc Gasol, deux éléments difficiles à remplacer...

En quelques jours, les Toronto Raptors ont transformé Serge Ibaka et Marc Gasol en Aron Baynes et Alex Len. Pas sûr que les fans, en tout cas les plus récents qui ont construit leur passion au moment du titre, apprécient beaucoup...

Après Baynes, c'est donc Alex Len, l'intérieur ukrainien de 27 ans, qui va compléter un secteur intérieur remodelé cette saison à Toronto. Selon Shams Charania de The Athletic, Len, jusqu'ici à Atlanta après des passages par Phoenix et Sacramento, s'est engagé sans que l'on encore la durée du contrat.

La saison dernière, entre Sacramento et Atlanta, où il avait été tradé juste avant la deadline de février, Len tournait à 8 points et 5.8 rebonds de moyenne.

Nick Nurse va pour le moment devoir donc composer son secteur intérieur avec Pascal Siakam, évidemment indiscutable, mais aussi Chris Boucher, la bonne surprise de la saison dernière, Aron Baynes et Alex Len.

Il reste de moins en moins de joueurs qui ont vécu la campagne victorieuse du titre NBA en 2019. Ce sera un bon test pour les Raptors au moment de voir quels fans ils ont réellement réussi à fidéliser grâce à cet exploit.

