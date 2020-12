Vincent Poirier débarque bien à Philadelphie, pour quel temps de jeu ?

Vincent Poirier va donc bien passer d'un prétendant à la couronne de l'Est à un autre. Après quelques semaines de flou, l'information révélée par First Team était la bonne : d'abord envoyé par Boston à Oklahoma City, le pivot de l'équipe de France atterrit officiellement aux Philadelphie Sixers.

Poirier, qui expliquait en fin de saison dernière qu'il ne souhaitait pas revivre la même situation avec un temps de jeu extrêmement faible à Boston, va tenter de se faire une place dans la rotation intérieure des Sixers. L'ancien joueur du Paris Levallois et du Centre Fédéral est inclus dans la transaction qui permet à Philly de récupérer Danny Green et Terrance Ferguson, en échange d'Al Horford, un 1er tour 2025, mais aussi les droits de Draft sur Théo Maledon et Vasilije Micic.

A Philadelphie, Vincent Poirier a pour l'heure trois intérieurs devant lui : Joel Embiid, indéboulonnable, Dwight Howard, qui sort d'un titre avec les Lakers et reste un joueur référencé de la ligue, mais aussi Tony Bradley, l'ancien du Jazz, au sujet duquel Embiid a été particulièrement élogieux ces derniers jours.

On espère évidemment que Vincent Poirier va pouvoir profiter de quelques opportunités, lui qui a participé à 23 matches (dont un de playoffs) pour un peu moins de 6 minutes de moyenne.