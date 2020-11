Les Milwaukee Bucks peaufinent leur effectif. Après avoir embauché Jrue Holiday, DJ Augustin, Torrey Craig, Bobby Portis et Bryn Forbes, la franchise de Wisconsin a signé un nouveau joueur hier soir. Nik Stauskas, le huitième choix de la draft 2014, débarque pour un an.

The Milwaukee Bucks have agreed to a one-year deal with former No. 8 pick Nik Stauskas, his agent, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN.

— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) November 26, 2020