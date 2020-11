Axel Toupane rejoint les Warriors pour tenter un comeback en NBA !

Le contingent français en NBA va peut-être s’agrandir en 2021. Pas seulement parce que Theo Maledon et Killian Hayes ont été draftés mais aussi parce que l’international tricolore Axel Toupane va tenter de faire son retour dans la grande ligue !

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 : Axel Toupane quitte le groupe France. @toups_33 va quitter les Bleus ce mardi puis s'envoler pour les États-Unis afin de participer au training camp des @warriors en @NBA. Bonne chance Axel 🤞#TeamFranceBasket https://t.co/fx4GKqok4d — Equipes de France de Basket ⛹️‍♂️⛹️‍♀️ (@FRABasketball) November 24, 2020

L’ailier de 28 ans était avec le groupe France pour préparer les matches de qualification pour l’Eurobasket 2022 (les Bleus affrontent l’Allemagne et la Grande-Bretagne à Pau ce weekend). Mais il est parti précipitamment pour rejoindre les Golden State Warriors outre-Atlantique ! Une super nouvelle pour le natif de Mulhouse.

En effet, il est invité pour le camp d’entraînement de l’équipe californienne. Il va pouvoir côtoyer Steve Kerr, Stephen Curry et consorts tout en essayant de se faire une place dans l’effectif. Les Warriors se cherchent des ailiers bons défenseurs et solides derrière l’arc pour palier à la blessure de Klay Thompson.

Axel Toupane connaît bien la NBA puisqu’il a porté les couleurs des Milwaukee Bucks, des Denver Nuggets et des New Orleans Pelicans entre 2015 et 2017. Mais sans jamais vraiment s’imposer (25 matches, 3,5 points de moyenne). Il a aussi passé du temps en G-League avant de rejouer en Europe.

On espère qu’il puisse se frayer un chemin jusqu’aux Warriors. Ce serait une très belle expérience pour un joueur méritant qui a les atouts pour jouer en NBA.

