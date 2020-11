Les Nuggets conservent Bol Bol et lui offrent une promotion !

Affilié aux Nuggets en « two way contract » l’an dernier, Bol Bol va cette fois-ci rejoindre l’effectif à plein temps.

Sept matches. Bol Bol n’a eu besoin que de sept matches pour convaincre les Denver Nuggets de ne pas le laisser filer. Intéressant lors de la reprise de la NBA dans la bulle, le géant avait compilé 5,7 et 2,7 rebonds à 50% aux tirs et 44% à trois-points. Un échantillon très faible mais prometteur. Et donc suffisamment prometteur pour que la franchise du Colorado lui offre 4,2 millions sur les deux prochaines saisons.

Denver’s Bol Bol has agreed to a new two-year, $4.2M deal with the Nuggets, his agents Andrew Morrison and Sam Rose of CAA Sports tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 24, 2020

Nuggets convert Bol Bol’s two-way to a standard NBA deal and are excited about his development this upcoming season. https://t.co/qx5hm3wDBm — Shams Charania (@ShamsCharania) November 24, 2020

Le fils de Manute Bol va donc intégrer l’effectif à part entière. Il sera l’une des doublures de Nikola Jokic au poste de pivot. Et à 21 ans, l’intérieur de 2,18 mètres est un prospect intéressant. Capable de protéger le cercle, de se déplacer plutôt bien pour un joueur de sa taille mais aussi de mettre dedans de loin.

Les Nuggets continuent de développer des jeunes talents tout en se montrant compétitifs. L’un des secrets du succès de la franchise depuis quelques années. Bol Bol espère rapidement continuer à gravir les échelons pour se faire maintenant une vraie place dans une rotation NBA. Et ainsi suivre les traces de son père.

