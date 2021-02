John Stockton a traumatisé Baron Davis

John Stockton est une légende de la NBA et, pour longtemps encore a priori, le passeur le plus prolifique à y avoir jamais évolué. L'ancien meneur du Utah Jazz a souvent profité du fait que les adversaires le prenaient un peu de haut à cause d'un physique d'apparence très banale. Il n'en était rien et le membre de la Dream Team 92 a fait cauchemarder plus d'un meneur adverse. Lors de son passage dans le podcast Knuckleheads de Darius Miles et Quentin Richardson, Baron Davis a évoqué les moments difficiles que lui a fait passer Stockton.

"John Stockton m'a ridiculisé. Il m'a fait me demander si je savais jouer au basket. Tu te dis : 'mais qu'est ce qu'il est en train de se passer ? Est-ce que je suis pourri ?' Je n'avais jamais été sorti d'un match aussi rapidement. Il m'induisait en erreur sur des passes rapides que je voulais faire et hop, interception. Puis à un autre moment le ballon t'échappe un peu, et hop, interception. Il voit tes erreurs et il est dur. Il était bien plus large que ce que je pensais, et plus grand. Quand tu le regardes à la télé, c'est trompeur. Un peu comme Stephen Curry. Derrière l'écran, on dirait un type normal. Stockton était incroyable. Que tu mettes la pression sur lui ou non, il t'emmenait toujours à l'endroit où il voulait. Il savait ce qu'il faisait. Une fois qu'il t'emmenait sur le spot qu'il voulait, tu étais baisé. John Stockton est le mec qui m'a appris l'humilité. Je ne pouvais rien faire contre lui".

John Stockton est membre du Hall of Fame et pointe en tête du classement des meilleurs passeurs de l'histoire de la NBA avec 15 806 assists, loin devant Jason Kidd (12 091).

Le jour où Baron Davis a humilié le chanteur de Maroon 5 sur le terrain