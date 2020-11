John Wall va rester à Washington, affirment les Wizards

Le week-end dernier, on apprenait que John Wall voulait apparemment quitter les Washington Wizards. Ou en tout cas qu'il avait demandé son trade à la direction. La nouvelle était assez surprenante, étant donné qu'il venait de patienter deux ans sans jouer et semblait prêt à être à nouveau en action et sous le maillot des […]

Le week-end dernier, on apprenait que John Wall voulait apparemment quitter les Washington Wizards. Ou en tout cas qu'il avait demandé son trade à la direction. La nouvelle était assez surprenante, étant donné qu'il venait de patienter deux ans sans jouer et semblait prêt à être à nouveau en action et sous le maillot des Wizards. On pouvait alors imaginer que les rumeurs d'un trade avec Russell Westbrook avaient pu le chagriner un peu.

Lundi, le front office a réagi pour la première fois à ces rumeurs. Difficile de savoir s'il s'agit d'un coup de bluff ou d'une tentative pour rattraper les choses, mais Tommy Sheppard, le General Manager, s'est montré assez clair : John Wall ne sera pas tradé.

"Trader John Wall ne fait pas partie de nos plans. Nous sommes en contact régulier avec lui et il n'y a aucun problème entre nous", a indiqué Sheppard à The Athletic.

Les Wizards ne disent donc pas formellement que John Wall ne leur a pas demandé à être tradé. Simplement qu'ils n'ont pas l'intention d'exaucer sa requête dans tous les cas.

Washington est parfaitement conscient de la difficulté que revêtirait une telle opération. Qui pourrait aujourd'hui accepter de prendre en charge le gigantesque contrat de Wall, sans avoir pu le voir en action pendant au moins une saison ? Le meneur All-Star doit encore toucher 85.6 millions de dollars sur les deux prochaines saisons et activera sans nul doute sa player option à... 47.4 millions pour la saison 2022-2023.

La donne changera peut-être un peu si John Wall parvient à montrer qu'il peut encore être, en partie au moins, le joueur qu'il était avant sa traversée du désert. On parle tout de même d'un quintuple All-Star capable de tourner à plus de 9 passes décisives par match en carrière.

