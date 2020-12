Kevin Love, à peine revenu et déjà reparti (à l’infirmerie)

Les saisons passent et se ressemblent pour Kevin Love. L'intérieur All-Star n'arrive tout bonnement pas à trouver un rythme depuis que LeBron James a quitté les Cleveland Cavaliers. Alors qu'il aurait pu s'affirmer comme le franchise player, il multiplie les pépins physiques. Il joue, se blesse, observe une période de convalescence plus ou moins longue, revient, court après son rythme puis se blesse à nouveau. Et ainsi de suite.

Le joueur de 32 ans souffre désormais du mollet. Et selon Shams Charania, il va manquer au moins trois semaines de compétition. Il ne sera réévalué qu'à partir de la fin janvier.

Cavaliers forward Kevin Love will be re-evaluated in 3-to-4 weeks with a right calf strain. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2020

Kevin Love avait manqué le premier match de la saison. Il était revenu contre Detroit pour poster 15 points et 9 rebonds avant de ne jouer que 8 minutes avant de se blesser contre Philadelphia. Les Cavaliers se portent plutôt bien sans lui puisqu'ils font partie des quatre équipes encore invaincues. Trois victoires de suite. La formation de l'Ohio tourne autour des jeunes Collin Sexton et Darius Garland mais aussi Andre Drummond.

Mais l'absence de Kevin Love est tout de même dommage. C'est un bon joueur mais trop souvent à l'infirmerie. Avec un contrat impossible à refourguer vu son état de santé.