Kevin Porter pète un plomb dans le vestiaire, les Cavs vont le couper ou le trader

On savait que Kevin Porter Jr était un jeune joueur aussi talentueux que tourmenté. Les révélations de The Athletic lundi sont malheureusement venues le confirmer et jeter une ombre sur l'avenir du garçon en NBA.

En novembre dernier, Porter Jr, 20 ans, avait été impliqué dans un accident de voiture et arrêté en possession illégale d'une arme à feu et de marijuana. Les Cavs, qui l'ont drafté au 1er tour en 2019, l'avaient soutenu et aidé à remonter la pente. Cette fois, c'est au coeur de l'équipe et du vestiaire qu'un souci est survenu. Et celui-ci va mettre fin à son aventure dans l'Ohio.

Vendredi, Kevin Porter se serait mis dans une colère noire en arrivant dans le vestiaire de l'équipe, après avoir vu que son casier avait été réattribué à la nouvelle recrue Taurean Prince. Porter, dont les affaires avaient été déplacées à un autre endroit, aurait lancé de la nourriture en direction de plusieurs personnes en marge d'une confrontation verbale.

Koby Altman, le General Manager des Cavs, serait alors entré dans le vestiaire, avant d'être provoqué par le joueur. Le head coach JB Bickerstaff était également présent. The Athletic qualifie ce dernier de "choqué par ce qu'il a vu et entendu".

L'accrochage a convaincu le front office que la franchise devait trader ou couper Kevin Porter Jr dans les plus brefs délais. Il ne devrait plus porter le maillot des Cavs, lui qui n'avait déjà pas participé à la moindre rencontre depuis le début de la saison, justement pour régler des problèmes personnels.

La saison dernière, Porter Jr tournait à 10 points et 3,2 rebonds de moyenne en 23 minutes de jeu. Peut-être qu'à l'image d'un Josh Jackson, qui a longtemps connu des soucis extra-sportifs, une franchise croira-t-elle en KPJ à l'avenir.