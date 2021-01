Fantasy BS/Reverse – Ep. 4 : Appât du gain, masterclass et peine de coeur

La vie suit son cours en NBA et dans la Fantasy League BasketSession/Reverse ! Voici le quotidien de tout ce petit monde.

L'événement : l'annonce des cadeaux

C'était un peu l'ébullition cette semaine dans le petit monde de la Fantasy League BS/Reverse, puisqu'on a annoncé aux participants ce que les cinq meilleurs d'entre eux pouvaient gagner. Le premier prix ? Un maillot de Stephen Curry avec les Golden State Warriors et des Mooks. On applaudit quand même Romain, qui a eu le cran de suggérer que le maillot du Baby-Faced Assassin revienne directement au General Manager qui l'avait drafté (jetons un rapide coup d'oeil pour vérifier qui est son heureux propriétaire..., ah bah tiens, la Team Street Filocheur, quelle surprise !), mais ce sera bien pour le joueur le mieux classé en dehors de nos experts.

Certains GM ont indiqué par message privé qu'ils s'attendaient à des prix plus clinquants, comme par exemple un pourcentage sur chaque Mook REVERSE vendu, un portefeuille virtuel avec des Bitcoins, ou même le dernier bouquin co-signé par James Harden et Lou Williams, "Les 900 meilleurs strip-clubs/restaurants de la Côte Ouest".

La leçon de Bricko

Ce qui est beau avec Bricko, c'est qu'il roule sur la gueule de ses adversaires, mais qu'il prend quand même le temps de leur expliquer comment et pourquoi il leur roule sur la gueule. Ce thread consécutif à son tout premier trade dans le jeu relate le joli coup qui lui a permis de poursuivre son (Cleveland) cavalier seul dans cette Fantasy League.

En vrai, on vous conseille de lire ça attentivement parce que c'est effectivement à "montrer dans toutes les écoles de Fantasy". Enfin, quand on aura lancé le concept d'école de fantasy league, une fois que Bricko aura remporté la Coupe du monde de la spécialité et empoché le million de dollars qui va avec, évidemment...

Je voulais revenir vite fait sur mon 1er trade dans la ligue fantasy @REVERSEMAGAZINE . Pour moi c’est un truc à montrer dans les écoles de fantasy. Voilà pourquoi ⬇️ pic.twitter.com/H8OQApMuHF — BrickoFantasy (@BrickoFantasy) January 16, 2021

Le classement au 18/01

Pour les joueurs en dessous de 100 points, même avec tous les matches qui restent à jouer cette saison, ça s'annonce quand même compliqué pour la gagne, mais pas forcément pour une place d'honneur. Les choses peuvent aller très vite !

Le débat : LeVert à moitié plein

Avant qu'on n'apprenne que Caris LeVert ne jouerait peut-être plus de la saison (force à lui), le cas de l'arrière tradé par Brooklyn vers Indiana divisait quelque peu chez nos GM. Surcoté pour Bricko, sous-coté pour Paul, vous vous placez où sur le spectre ?

Le cri du coeur de Cédric

3h46 du matin. Cédric décide d'aller checker les stats de l'un de ses ex, Nerlens Noel, qu'il a largué après avoir décidé d'un commun accord (mais il était plus d'accord que lui) que leur aventure ne mènerait à rien. Et comme souvent, l'ex-éplorée trouve le bonheur dans les bras d'un autre, en l'occurrence Wissam. Un meilleur parti, classé 9e...

Le tweet

Merci à Jerémy des Knicks Amer, le GM propriétaire d'El Barbudo, de nous avoir relayé ce tweet juste après l'annonce du départ de James Harden vers Brooklyn. Bon courage à Jérémy, qui avait fait le pari couillu de drafter Harden très haut le soir de la Draft, et qui le voit être désormais obligé de partager la balle avec Kevin Durant et Kyrie Irving.

Brooklyn adding Harden to the Nets locker room pic.twitter.com/NSCuUYWZvO — Mina Kimes (@minakimes) January 13, 2021

Les meilleurs joueurs de la semaine

Comme chaque semaine, voici les joueurs NBA qui ont le plus performé sur notre format de Fantasy League sur les 7 derniers jours. Il n'y a pas de secret. On retrouve des Usual Suspects présents presque toutes les semaines depuis le début de la saison, mais aussi des GM capables de placer deux types dans le top 10, comme Romain de La Street Filocheur, avec Richaun Holmes (qui risque de provoquer le départ d'Hassan Whiteside vers Boulazac) et Domantas Sabonis. Can, le dauphin de Bricko au classement, a l'arme fatale Jokic, à nouveau meilleur joueur de la semaine, qui est son meilleur argument pour essayer d'aller décrocher le jersey de Stephen Curry.

1. Nikola Jokic (Yes We Can)

2. Damian Lillard (Lebig Brickowski)

3. Kevin Durant (New Amsterdam Empire)

4. Richaun Holmes (La Street Filocheur)

5. Luka Doncic (Antibes Sharks)

6. Chris Boucher (Orlinzzz' MagicFan)

7. CJ McCollum (Emeu Bulls)

8. Nikola Vucevic (Toulouse TFchié)

9. De'Aaron Fox (Knicks Amer)

10. Domantas Sabonis (La Street Filocheur)

Le top 10 depuis le début de la saison

1. Nikola Jokic

2. CJ McCollum

3. Nikola Vucevic

4. Damian Lillard

5. Paul George

6. Malcolm Brogdon

7. Kawhi Leonard

8. Myles Turner

9. Stephen Curry

10. Joel Embiid