Un an après, LeBron et AD sont encore très touchés par la mort de Kobe Bryant

Bientôt un an. Un an que Kobe Bryant, sa fille Gianna Maria et tous les autres occupants de l’hélicoptère qui devait les emmener à un tournoi de basket sont décédés lors d’un crash. Terrible. La date « anniversaire », quel terme mal approprié, approche. Mais pour LeBron James, Anthony Davis et bien d’autres, la blessure est encore très profonde.

« Chacun a son propre processus pour faire le deuil. Ils disent que le temps guérit toutes les blessures. Et ça prend du temps », confie le King. « J’ai encore du mal à faire mon deuil, j’ai toujours du mal à y croire », ajoute AD.

Les Los Angeles Lakers n’envisagent pas de célébration particulière à l’approche des un an du décès du Black Mamba. Logique. L’organisation est toujours très touchée. Mais les Angelenos rendent des hommages subtils à Kobe Bryant de diverses manières. LeBron James porte le numéro 24 sur son protège-doigt. Certains joueurs chaussent des sneakers de la légende NBA pour les matches. Et le rituel d’avant-match se conclut toujours par un « 1-2-3, Mamba. »

Kobe était quelqu’un de tellement spécial et important dans la sphère NBA. Il ne sera jamais oublié.

