Les Mavericks vont retirer le numéro 24, en hommage à Kobe Bryant

La planète basket, et même au-delà, pleure la mort d'un géant. Kobe Bryant est décédé hier, ainsi que sa deuxième fille Gianna Maria et les sept autres personnes à bord d'un hélicoptère qui s'est écrasé près de Los Angeles. Une terrible nouvelle, profondément choquante. Les hommages au quintuple champion NBA se multiplient un peu partout dans le monde depuis. Mark Cuban, le propriétaire des Dallas Mavericks, a déjà pris une décision pour honorer la mémoire de l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il a annoncé que le numéro 24 allait être retirer par la franchise texane.

"Kobe était un ambassadeur de notre sport, une légende décorée et une icône mondiale. Et plus que ça, il était un père aimant et dévoué. Notre organisation a décidé que le numéro 24 ne serait plus jamais porté par un joueur des Mavericks."

D'autres franchises pourraient suivre le mouvement et retirer elles aussi le numéro 24.

Via The Score