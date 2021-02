S'il n'y a qu'un défaut que l'on pourrait noter sur la Air Jordan 1, c'est certainement son absence de confort. En 1985, lorsque lui fut présentée cette Dunk améliorée pour le convaincre de signer chez Nike, Michael Jordan avait souhaité que la technologie Air soit utilisée au minimum sur la mythique silhouette pour garder le plus de "courtfeel" possible, et il fut écouté par les designers et ingénieurs de Nike.

Sans faire offense à l'héritage de la 1, il n'en reste pas moins que vous devez bien reconnaitre que JAMAIS vous n'auriez l'idée de jouer avec. Les images de The Last Dance où MJ termine en 1998 son dernier match au Garden avec les pieds en sang (ce qui peut apparaitre un poil exagéré quand même) pour avoir voulu ressortir la chaussure qui avait révolutionné l'industrie de la sneaker, nous ont durablement marquées.

Du coup Jordan Brand a voulu apporter un petit twist supplémentaire à la reine des Jojo en la dotant de l'amorti Zoom tellement utilisé par la firme de Beaverton sur des modèles performance (et notamment les lignées Kobe et LeBron), et qui mille fois fait ses preuves.

Une nouvelle version va donc arriver en reprenant le coloris "London" que l'on avait pu retrouver l'an dernier sur la Air Max 1. L'upper reste en cuir premium gris clair, avec une touche de bleu obsidian au niveau du logo Wings. Le col et la languette sont en mousse recouverte de plastique fin texturé que l'on retrouve aussi sur le swoosh, et surplombée d'une étiquette Zoom Air. Et le tout est posé sur une semelle crème.

Une très belle réalisation, qui ravira les amateurs (souvent frustrés) de la Jordan 1 Dior et des créations Off White, et qui sortira si tout va bien en Europe le 27 février prochain.

Les images de la Air Jordan 1 Zoom Cmft London